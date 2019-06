Anche quest'anno Sony Pictures Television dà il via al Diverse Directors Program

Dal 17 giugno al 21 luglio sarà possibile inviare la propria domanda d'iscrizione per il Diverse Directors Program, iniziativa di Sony Pictures Television volta ad ampliare gli orizzonti della compagnia creando maggiore diversità e rappresentatività dietro la cinepresa. Il programma, che è ormai giunto alla sua sesta edizione, avrà inizio a ottobre.

"Uno dei modi migliori per la programmazione di riflettere le più reali e diverse esperienze dei propri spettatori è avere diversità anche dietro la telecamera. Nel corso degli anni, il nostro Diverse Directors Program ha dato una piattaforma a quel tipo di talento che è stato storicamente trascurato. Non vediamo l'ora di inaugurare un'altra classe di registi di talento" ha asserito Jeffrey Glaser, Executive Vice President della programmazione SPT.

I workshop inclusi nel progetto prevedono serate in cui registi, personale di produzione e professionisti del mondo dell'intrattenimento incontreranno i partecipanti all'iniziativa per discutere e mostrare loro l'arte del mestiere.

I finalisti del programma avranno modo di seguire registi della Sony Pictures Televisions durante le riprese delle varie serie. Tra quelli dello scorso anno, che hanno potuto calcare i set di show SPT come S.W.A.T. e The Goldbergs, anche Nora Kirkpatrick, che nella prossima stagione dirigerà un episodio della serie creata da Adam F. Goldberg.

Ultimamente, la compagnia è spesso scesa in campo per dare aiuto e combattere contro quelle che sono viste come vere e proprie ingiustizie sul fronte sociale: ad esempio, assieme ad altre major, si è schierata a favore del boicottaggio delle riprese in Georgia per via della proposta di legge anti-aborto che tanto sta facendo discutere l'America e il mondo intero.

Per maggiori informazioni sul Diverse Directors Program potete visitare il sito ufficiale dell'iniziativa.