In che anno Ted racconta la storia ai figli? La cronologia finale di How I Met Your Mother

In How I Met Your Mother il protagonista Ted Mosby ci racconta la lunga ed estenuante storia di come ha conosciuto la madre dei suoi due figli. Servono nove stagioni e molti salti in avanti e indietro nel tempo per avere la storia completa.

Il Ted del futuro comincia a raccontare la vicenda nel 2030, ma poi ci spostiamo rapidamente al 2005 quando Ted viveva a New York con Marshall Eriksen e Lily Aldrin e sognava la ragazza perfetta per realizzare i suoi sogni d’amore. Quella ragazza poteva essere Robin, che si trasferisce nella Grande Mela proprio quell'anno.

Mentre i nostri protagonisti crescono, si innamorano, si sposano, fanno figli e creano meravigliosi ricordi la Madre entra nella vita di Ted nel 2013 ma una volta che Ted finisce di spiegare la storia, i suoi figli si rendono conto che la storia non riguardava davvero la loro madre bensì l’amore che Ted prova ancora verso la zia Robin.

A quel punto Ted corre sotto casa di Robin con il corno francese blu che aveva rubato in un ristornate al loro primo appuntamento per ricominciare da dove avevano lasciato 25 anni prima.



Scoprite che cosa ne pensano gli attori del discusso finale di How I Met Your Mother e la vera storia dietro How I Met Your Mother.