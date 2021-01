L'anno che verrà, Amadeus dice addio alle piazze: ecco il Capodanno di Rai 1 in studio

Per la prima volta dopo svariati anni, Rai 1 si appresta a festeggiare il proprio Capodanno lontano dalla piazza. L'anno che verrà andrà infatti in onda direttamente dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi a Roma.

La conduzione di questa serata sarà affidata ad Amadeus che potrà contare sull'instancabile apporto di Gianni Morandi. Gli artisti saranno accompagnati sul paco da una band diretta dal maestro Stefano Palatresi e oltre ai cantanti potremo assistere anche a varie performance di danza.

Insieme ad Amadeus che quest'anno sarà anche al timone di Sanremo 2021, ci saranno tantissimi ospiti, tra cui Piero Pelù, Umberto Tozzi,Arisa, Gaia, Annalisa, Raf, J-Ax, Rocco Hunt, Boomdabash, Shade, Rita Pavone, Gigi D’Alessio, Clementino, Leroy Gomez dei Santa Esmeralda, Viktorija Mihajlović, Nino Frassica e, per i più piccoli, ci saranno anche i protagonisti della serie animata dei 44 Gatti, Lampo, Milady, Polpetta e Pilù.

In merito a L'anno che verrà Amadeus ha detto: "Sarà una notte di Capodanno di festa in uno studio, al caldo dopo anni bellissimi in Basilicata dove sono stato accolto con grande affetto. Ogni ospite canterà i propri pezzi famosi e con l’idea che a casa si possa cantare assieme. Nino Frassica ci regalerà un Oroscopo particolare, Gianni Morandi e Pierò Pelù faranno qualcosa in duetto".

