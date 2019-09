Annuciato il remake di Ghostwriter, serie TV che sarà presente nel servizio Apple TV+

Nella giornata di ieri si è svolto il keynote tanto atteso dai fan dei prodotti Apple. Dopo aver mostrato il primo trailer di See, serie TV con protagonista Jason Momoa, è stato annunciato il remake di Ghostwriter, famoso show per ragazzi degli anni '90 del canale PBS.

Secondo quanto affermato Ghostwriter sarà "un remake dell'amata serie TV", incentrata su: "quattro ragazzi che si incontrano in una vicina libreria, lì troveranno un misterioso fantasma che li aiuterà a liberare i personaggi più famosi della letteratura". Nel cast è stata confermata la presenza di Brett Dalton, attore già conosciuto per il suo ruolo in Agents of Shield. I nomi degli altri interpreti sono Justin Sanchez, Isaac Arellanes, Amadi Chapata e Hannah Levinson, anche se non abbiamo ulteriori dettagli sui loro personaggi.

La serie andrà in onda a partire dal prossimo primo novembre, insieme al resto del catalogo del servizio in streaming creato da Apple.

Per chi non lo conoscesse,- lo show originale è andato in onda nel 1992, per concludersi 3 anni dopo con un totale di 74 puntate. Se cercate ulteriori informazioni sulle opere prodotte dall'azienda creata da Steve Jobs è stata recentemente condivisa questa anteprima di tutte le serie in arrivo su Apple TV+.