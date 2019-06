Annunciata la data della premiere di American Horror Story: 1984

Il network televisivo FX ha reso disponibili le date della premiere di alcune tra le serie TV più famose all'interno del proprio catalogo. Tra di esse è stata annunciata anche quella dell'attesa nona stagione di American Horror Story: 1984.

La serie antologia a tema horror ideata da Ryan Murphy e Brad Falchuk sarà trasmessa in anteprima mercoledì 18 settembre. La nuova stagione, come deducibile dal titolo, avrà un collegamento diretto con il genere horror/slasher che caratterizzò molte pellicole durante gli anni'80.

Le conferme indirette sull'ambientazione sono arrivate alcuni mesi fa attraverso le dichiarazioni del produttore esecutivo Tim Minear:

"Non dirò nulla su 1984, tranne per il fatto che penso sia qualcosa di fantastico. Sarà qualcosa di molto spaventoso, ma allo stesso tempo molto divertente. E se ha un debole per l'horror degli anni '80, aspettati pure un regalo".

Minear si era anche espresso sul possibile legame tra la rinascita del genere horror al cinema e l'idea di Ryan Murphy sulla nuova stagione:

"Ryan è uno che si ritrova spesso in anticipo sui tempi, e quasi mai invece si fa influenzare dalle tendenze. Aveva in mente questo genere di idea fin dai tempi in cui ci siamo conosciuti. E adesso è semplicemente arrivato il tempo per lui di poterlo fare".

Se il tema slahser è ormai una certezza, non si hanno invece ancora novità sulla presenza di Evan Peters nella nona stagione, mentre sappiamo che Cody Fern vorrebbe apparire in American Horror Story: 1984.

Vi piacerebbe rivedere i due attori all'interno della serie?