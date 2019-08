Annunciata la data delle premiere di Ray Donovan 7

E' tempo di annunci in casa Showtime: dopo il trailer di Kidding 2 e la data di uscita di Shameless 10, il network ha rivelato anche quando andrà in onda la premiere della settima stagione di Ray Donovan.

La serie con Liev Schreiber tornerà ufficialmente su Showtime il prossimo 17 novembre e, stando alla sinossi ufficiale, riprenderà con Ray "al lavoro per essere l'uomo di cui la sua famiglia ha bisogno. Mentre fa progressi con il Dr. Amiot (interpretato nuovamente dalla guest star Alan Alda), ci sono pericoli del passato che richiederanno il vecchio Ray Donovan. Tra il sindaco di New York Ed Ferratti, un instancabile agente dell'NYPD in cerca della verità e clienti vecchi e nuovi, Ray lotta per trovare un equilibrio tra il risolvere i problemi dei suoi clienti e risolvere i suoi. E quando la corruzione di Ferratti fa riemergere una parte del passato di Mickey, Ray è obbligato a cercare una risposta per alcune questioni sepolte da tempo."

Ray Donovan in Italia è distribuita da Netflix, dove sono attualmente disponibili le prime sei stagioni. Al momento non è ancora stato rivelato se la stagione 7 verrà distribuita in contemporanea con gli Stati Uniti. Cosa vi aspettate dal ritorno di Ray Donovan? Fatecelo sapere nei commenti.