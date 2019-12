Titans 2 arriva su Netflix: annunciata la data di uscita della seconda stagione

Come avete potuto leggere nella nostra anteprima della seconda stagione di Titans, le prossime puntate della serie dedicata ai supereroi DC saranno ricche di azione e colpi di scena. Finalmente Netflix ha rivelato quando potremo vedere le nuove avventure dei Titani.

Dopo essere andata in onda in America nel servizio streaming DC Universe, la serie con protagonisti Robin, Starfire, Raven e Beast Boy farà il suo debutto nel catalogo di Netflix a partire dal prossimo 10 gennaio 2020. Nel corso delle puntate faremo la conoscenza di numerosi personaggi inediti, tra cui la famiglia di Deathstroke, killer spietato pronto a dare la caccia alla nuova versione dei Titani. Scopriremo così una parte oscura nel passato di Dick Grayson e i motivi dietro la sua reticenza nel creare un'ennesima squadra di eroi. Inoltre troveremo anche Iain Glen, attore visto ne Il Trono di Spade, nella parte di Bruce Wayner, anche se in una versione molto diversa rispetto alle solite rappresentazioni de Il Cavaliere Oscuro.

La seconda stagione sarà composta da 13 puntate e introdurrà inoltre anche altri supereroi dell'universo DC, come Superboy e Aqualad. Non sono ancora finite le buone notizie: infatti lo show è stato rinnovato per una terza stagione, con l'aggiunta di Damaris Lewis al regular cast di Titans.