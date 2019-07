Annunciata Eisenhorn, serie TV sull'inquisitore dell'universo di Warhammer 40000

Frank Spotnitz, produttore esecutivo in "The X Files", si occuperà di trasporre su piccolo schermo le gesta dell'Inquisitore Gregor Eisenhorn, insieme al suo gruppo di investigatori e aiutanti. La serie sarà basata sui libri di Dan Abnett, creatore dei "Guardiani della Galassia", supereroi Marvel che non hanno più bisogno di presentazioni.

Secondo le parole dell'autore: "Gregor Eisenhorn è una forza instancabile nel tetro futuro dell'universo di Warhammer: un cacciatore di demoni ed epuratore di eretici. Ma quello che mi ha fatto avvicinare al personaggio, è la sua complessità. Non è il semplice eroe senza pietà che potrebbe sembrare ad un primo sguardo".

Insieme a Frank Spotnitz troveremo il produttore esecutivo Emily Feller, conosciuta per il suo lavoro in "Trust Me". Invece non sappiamo ancora su quale piattaforma potremo vedere le gesta dell'inquisitore dell'Imperium, né cast e data di uscita della serie.

Il gioco di miniature creato da Games Workshop ha avuto una serie di saghe di videogiochi di successo, una delle più conosciute è quella di Dawn of War. Se ancora non lo avete fatto, ecco la nostra recensione di Warhammer 40k: Dawn of War 3, ultimo e controverso capitolo delle avventure di Gabriel Angelos.

Se invece non conoscete nulla della storia del gioco di miniature più famoso al mondo, vi invitiamo a leggere questo speciale sull'universo di Warhammer, siamo sicuri che rimarrete affascinati anche voi delle atmosfere gotiche create da Games Workshop.