Annunciata Longinus, prima serie televisiva sviluppata da Dario Argento

Anche Dario Argento, alla fine, mette da parte momentaneamente il cinema per dedicare tempo e fatica al mezzo televisivo, visto che è stato annunciato proprio oggi l'arrivo dell'intrigante Longinus, prima serie televisiva sviluppata da uno dei maestri dell'orrore, regista di Suspiria e altri indimenticabili titoli di genere.

Prodotta dalla BIM Productions in collaborazione con Publispei e Verdiana Bixio, la serie manterrà intatte e vibranti le sensibilità artistiche e autoriale del regista di Profondo Rosso, che in questo nuovo e interessante progetto accompagnerà il pubblico in quella che è definita "un'esperienza indimenticabile", attraverso una storia sospesa tra soprannaturale e realtà, un'inteso thriller con forti venature orrorifiche dove si rincorreranno omicidi e tensione, esoterismo e strani enigmi da svelare, con i protagonisti che si muoveranno tra Siena e Grenoble in un andirivieni di rivelazioni e colpi di scena.



Si tratta per giunta solo del primo progetto televisivo di Dario Argento, che avrebbe in cantiere anche altre storie. Al momento non c'è ancora un'emittente televisiva a distribuire la serie, che siamo certi sarà venduta nei mesi a venire. Non è neanche sicuro che Argento diriga gli episodi, comunque, anche se sembrerebbe quasi certo il suo coinvolgimento in cabina di regia almeno per il pilot.



Staremo a vedere.