Annunciata una nuova serie animata di HBO Max intitolata The Two Princes

È un ottimo momento per tutti gli appassionati dell'animazione: dopo l'annuncio del debutto della terza stagione di Castlevania, la piattaforma streaming di HBO fa sapere di essere al lavoro su uno show ispirato al celebre podcast The Two Princes.

Il progetto nasce da una collaborazione tra l'emittente responsabile di serie di successo quali Game of Thrones e Westworld e Spotify. Obiettivo è quello di produrre uno speciale di 60 minuti, che non sappiamo ancora se verrà diviso in un certo numero di puntate o se verrà distribuito per intero, ispirato al podcast omonimo di Noah Gavin, Samira Wiley, Cynthia Erivo, Christine Baranski e Ari'el Stachel.

Il creatore dell'opera Kevin Christopher Snipes collaborerà nella scrittura della trama della serie. Per chi non lo conoscesse lo show ci racconta la storia del principe Rupert, in viaggio per salvare il suo regno da una misteriosa maledizione. Pronto ad affrontare ogni tipo di mostro e situazione, ad un certo punto si trova di fronte il rivale Amir, anche lui in missione per il suo regno. I due dovranno collaborare, mentre Rupert cerca di dare un senso alle diverse emozioni che prova per il suo compagno di viaggio.

