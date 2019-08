Annunciata una nuova serie di Netflix dal titolo Ginny & Georgia

Continuano le novità nel palinsesto di Netlix. Dopo l'annuncio della terza stagione di The Crown, l'azienda statunitense ha reso noto di essere al lavoro su un'altra serie dal titolo Ginny & Georgia, in uscita nel 2020.

Nel corso dei dieci episodi potremo esplorare il rapporto che lega la quindicenne Ginny Miller e la madre Georgia. La maturità della figlia si scontrerà spesso con il comportamento di Georgia, vero e proprio spirito libero. Le due decideranno di trasferirsi in una pittoresca cittadina del New England, affrontando tutti i problemi che derivano dal doversi adattare in un nuovo ambiente.

Showrunner della serie sarà Debra J. Fisher, invece il creatore di Ginny & Georgia è Sarah Lampert. Nei ruoli delle due protagoniste troveremo Antonia Gentry, già vista in "Candy Jar" e Brianne Howey, il cui lavoro più famoso è in "The Passage". Regista di due delle dieci puntate sarà Anya Adams, salita alla ribalta grazie a "Glow" e "Black-ish", la durata di ogni episodio sarà di un'ora, invece non sono stati ancora resi noti i nomi degli altri registi.

Se siete curiosi di scoprire lo stile di Debra Fisher, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Glow 3, mentre aspettiamo di avere nuove informazioni sulla prossima serie Young Adult di Netflix.