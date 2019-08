Annunciata una nuova serie TV investigativa intitolata: The Long Call

Il giallo è uno dei generi più famosi e apprezzati al mondo e le serie TV a riguardo sono numerose. Come avete potuto leggere nel nostro speciale sugli show con protagonisti detective è anche un buon momento per tutti gli appassionati delle crime stories. Silverprint ha quindi annunciato di essere al lavoro sulla trasposizione di The Long Call.

Le puntate saranno ispirate all'opera omonima scritta da Ann Cleeves, a produrlo sarà la stessa azienda responsabile di "Dark Heart". Il libro, in uscita il prossimo 3 settembre, primo della saga di "Two Rivers" racconta la storia del detective Matthew Venn, allontanatosi dalla famiglia e dalla sua cittadina nativa nel North Devon, ma dove sarà costretto a tornare dopo la scoperta di un cadavere vicino alla storica dimora familiare.

Nel corso dell'indagine verrà scoperto che la comunità non è così idilliaca come potrebbe apparire dall'esterno, e che numerosi segreti minacciano la pace del luogo.

Non sappiamo ancora quale sarà il network responsabile di portare The Long Call sui nostri schermi, né sui nomi degli attori interpreti dei personaggi frutto della penna di Ann Cleeves, nel frattempo vi lasciamo con la notizia che siamo sicuri vi renderà felici: pare ormai confermato che la BBC svilupperà un crime drama di Steven Moffat.