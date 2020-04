Annunciata la première della seconda stagione di NOS4A2, serie horror con Zachary Quinto

In un periodo in cui le riprese vengono fermate ed i film rinviati, scoprire che nuove serie sono arrivo è una gran bella sorpresa. La AMC ha infatti rivelato la data d'uscita della seconda stagione di NOS4A2, in cui ritroveremo un tenebroso Zachary Quinto a farla da padrone.

L'aggiornamento sui lavori è arrivato dalla stessa presidente degli AMC Studios Sarah Barnett, che in una recente intervista ha affermato:

"Seguendo la scia del grande successo ottenuto con le altre serie molto chiacchierate del nostro network, tra le più note Killing Eve, abbiamo colto un'altra magnifica occasione per aumentare il numero dei nostri spettatori. Con NOS4A2 e Jami O'Brien, insieme all'incredibile cast guidato da Zach e Ashleig, abbiamo dato vita ad una storia sui vampiri decisamente unica, alimentata dal pungente romanzo di Joe Hill. Non vediamo l'ora di raccontare questa storia ad un pubblico sempre maggiore."

Il focus di NOS4A2 ruota intorno ai personaggi di Vic McQueen (Ashleig Cummings), giovane donna nata col dono sovrannaturale di ritrovare ciò che è perduto, e Charlie Manx (Quinto), affascinante mortale che si nutre delle anime di innocenti bambini.



Nella seconda stagione, di cui potete vedere un'anteprima in basso, poterà la linea temporale avanti di ben 8 anni, ma l'astio che lega i due protagonisti rimarrà immutato tanto da portare Charlie e Vic a lottare per l'anima di Wayne, figlio di lei. In questo scontro all'ultimo sangue entrambi dovranno fare i conti con il loro passato, ma nessuno ne uscirà indenne.



Al fianco di Quinto e Cummings ci saranno Jahkara Smith (Into the Dark) , Olafur Darri Olafsson (The Meg), Ebon Moss-Bachrach (The Punisher), Virginia Kull (The Looming Tower), Jonathan Langdon (No Tomorrow) e Ashley Romans (Shameless).



I nuovi episodi di NOS4A2 arriveranno il prossimo 10 giugno su Amazon Prime Video: passate dalla nostra recensione della prima stagione per riviverne con noi i momenti salienti.