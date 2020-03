Annunciata la premiere della settima stagione di Brooklyn 99 in UK

L'esilarante serie TV Brooklyn 99 è già presente da febbraio negli Usa, ma adesso è disponibile anche la data della premiere per il ritorno di Jake Peralta e il resto del team.

Il canale televisivo E4 ha confermato che la nuova stagione debutterà ufficialmente verso la fine di questo mese, e per la precisione il prossimo 26 marzo, quando sarà trasmesso l'episodio intitolato Manhunter.

La sesta stagione si era conclusa con un grande cambiamento - saranno presenti spoiler all'interno dell'articolo - per i fan della serie: il Capitano Holt (Andre Braugher), infatti, è stata declassato. Dietro questa operazione non poteva non esserci, ovviamente, Madeline Wuntch (Kyra Sedgwik), da sempre la sua più agguerrita rivale.

Come al solito il personaggio interpretato da Andy Samberg sarà accompagnato dai colleghi Rosa Diaz (Stephanie Beatriz), Charles Boyle (Joe Lo Truglio), Terry Jeffords (Tery Crew), Amy Santiago (Melissa Fumero) e dagli altri bizzarri personaggi.

Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo al primo poster ufficiale della settima stagione, mentre vi ricordiamo che il network statunitense NBC ha deciso di rinnovare Brooklyn 99 per un'ottava stagione. In Italia le prime cinque stagioni dello show sono disponibili all'interno del catalogo della piattaforma streaming di Netflix, mentre non sono state annunciate ancora date ufficiali per l'arrivo della sesta.