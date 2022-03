Annunciata una nuova serie Amazon di Phoebe Waller-Bridge, creatrice di Fleabag

A circa tre anni di distanza dall'accordo siglato tra Amazon e Phoebe Waller-Bridge, arriva l'annuncio ufficiale della prossima serie per Prime Video della creatrice di Fleabag, brillante e acclamata serie dramedy, vincitrice di ben sei Emmy Award.

Possiamo dire che, dopo l'uscita della seconda stagione di Fleabag nel 2019, l'agenda della grande autrice londinese si è fatta decisamente impegnativa. Infatti, nel giro di un paio d'anni, sono arrivate diverse novità, come la partecipazione di Phoebe Waller-Bridge ad Indiana Jones 5 come attrice e a No Time to Die in veste di cosceneggiatrice. Inoltre, si era anche recentemente parlato di una sua collaborazione con Donald Glover nel reboot di Mr. & Mrs. Smith, progetto a cui in seguito Waller-Bridge ha rinunciato per divergenze creative.

Oggi, invece, abbiamo saputo che Amazon ha dato l'ok per la lavorazione di una nuova serie di Phoebe Waller-Bridge. Al momento, purtroppo, non conosciamo alcun dettaglio su cast, titolo, trama o tematiche trattate. Difatti, da Amazon è stato comunicato solamente che l'inizio della produzione è previsto per quest'anno, senza però fornire alcuna indicazione riguardo un periodo più specifico.

Rimaniamo quindi in attesa di aggiornamenti sul prossimo progetto di Phoebe Waller-Bridge, un'autrice che sicuramente cattura a prescindere la nostra curiosità. A tal proposito, vi invitiamo a recuperare la nostra recensione della seconda stagione di Fleabag e vi consigliamo caldamente di recuperare la serie, disponibile su Amazon Prime Video.