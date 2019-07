Annunciata una serie animata incentrata su Stan Lee, dal titolo The Amazing Stan

L'impatto che Stan Lee ha avuto sull'arte cinematografica e dei fumetti è stato immenso. Vero e proprio padre del genere supereroistico, i suoi personaggi hanno ispirato milioni di fan in tutto in mondo. Ora la sua grande creatività sarà protagonista di una serie animata, dal titolo The Amazing Stan.

La scomparsa dello scrittore, avvenuta lo scorso 12 novembre, ha colpito tutti i fan e gli addetti ai lavori di cinema e serie TV, come potete vedere con l'omaggio a Stan Lee da parte di Agents of SHIELD. Anche la casa di produzione POW!Entertainment, in collaborazione con i Pure Imagination Studios, ha deciso di onorare la memoria del presidente della Marvel Comics, con una serie animata che vedrà un giovane Stan Lee frequentare la scuola elementare e alle prese con la sua fervida immaginazione.

John P. Roberts, dirigente di Pure Imagination, ha commentato così la notizia: "È un onore per noi portare avanti l'eredità di uno dei più grandi scrittori della cultura pop, con questa serie avente come protagonisti dei personaggi che siamo sicuri riusciranno a colpire adulti e bambini. Stan Lee ha fatto diventare i suoi sogni di bambino un universo con supereroi amati da generazioni e culture diverse. I suoi fan potranno rivederlo per la prima volta in una sua giovane versione animata".

Chissà quindi che nel corso della serie non vedremo anche la creazione dei personaggi Marvel, supereroi che hanno cambiato l'industria dei fumetti e del cinema e amati da tutti, così come era apprezzato da tutti il loro creatore, come potete leggere in questa notizia sul rapporto tra Kevin Feige e Stan Lee.