Annunciata una serie su The Holdout, libro scritto da Graham Moore

Mentre si parla di un eventuale lancio di Hulu in Italia, il catalogo del servizio streaming si arricchisce con una nuova serie crime thriller ispirata a The Holdout, libro scritto da Graham Moore e che ci racconta la storia di Maya Seale.

Il progetto verrà prodotto dalla ABC, in particolare dallo studio Timberman-Beverly Productions, responsabile di "Unbelievable" e sarà la trasposizione del romanzo omonimo di Graham Moore, famoso per il suo Oscar vinto grazie a "The Imitation Game", che avrà anche il ruolo di produttore esecutivo.

Il libro è appena stato pubblicato e ha come protagonista Maya Seale, ragazza che ha fatto parte della giuria di uno dei processi per omicidio più famosi d'America. Grazie al lei è stato trovato un accordo tra i vari membri, divisi sul verdetto da proporre alla corte. Sono passati dieci anni da quel momento e Maya è diventata un avvocato, quando si ritroverà insieme agli altri membri della giuria per filmare una docuserie sull'evento, le riprese saranno però interrotte da un omicidio, di cui lei sarà la prima sospettata.

Oltre a The Holdout, di cui non è ancora stata annunciata la data di uscita, la piattaforma streaming è al lavoro su altre serie, tra cui Utopia Falls, di cui è disponibile il trailer.