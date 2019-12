Annunciata una serie TV su Leonardo da Vinci con Aidan Turner e Freddie Highmore

È appena andata in onda la conclusione de I Medici, ma tutti gli appassionati di produzioni storiche di Rai Uno saranno entusiasti di sapere che è attualmente in produzione una serie TV dedicata a Leonardo da Vinci.

Ad annunciare il progetto ci pensa un messaggio sulla pagina Facebook di Lux Vide, in cui scopriamo che le riprese sono già in corso. Anche Frank Spotniz, autore de I Medici, sarà al lavoro sulla serie. La prima stagione sarà composta da otto puntate dalla durata di un'ora, alla regia saranno presenti Dan Percival, famoso per il suo lavoro in "The Man in the High Castle" e Alexis Sweet, tra le sue opere troviamo "R.I.S. - Delitti Imperfetti" e "Don Matteo".

A dare il volto al protagonista sarà Aidan Turner, insieme a lui sarà presente anche Freddie Highmore, nel ruolo di Stefano Giraldi, personaggio mai esistito che indagherà sul passato di Leonardo. Il cast sarà completato da Matilda De Angelis, nel ruolo di Caterina da Cremona e Giancarlo Giannini, che avrà la parte di Andrea del Verrocchio.

Ogni puntata racconterà la genesi di un'opera diversa di Leonardo, per questo il focus non sarà solo sul suo genio artistico, ma verrà approfondita la sua psiche, in particolare il suo essere "un figlio illegittimo, un uomo gay e un'emarginato della società". In attesa di avere ulteriori notizie vi lasciamo con la nostra recensione delle prime quattro puntata de I Medici.