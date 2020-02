Annunciata Star Trek: Esploring Worlds, nuova mostra dedicata al franchise

Lo Skirball Cultural Center ha annunciato l'arrivo di Star Trek: Exploring New Worlds, una nuova mostrata dedicata al celebre franchise di fantascienza organizzato dal Muso di Cultura Pop (MoPOP) su licenza di ViacomCBS.

Descritta come un'esperienza immersiva del mondo di Star Trek e del suo impatto su cultura, arte e tecnologia, l'esposizione si concentrerà anche sulla sua visione di cooperazione e inclusione nell'obiettivo comune di esplorare la galassia. La mostra aprirà il prossimo 30 aprile e rimarrà disponibile fino al 6 settembre.

"Star Trek rimane una delle pietre miliari della cultura pop del XX e XXI secolo. A più di cinquant'anni dal modesto debutto dello show originale in TV, è riuscito a influenzare le nostre idee sulla tecnologia e sulle relazioni umane" ha dichiarato Laura Mart della Skirball. "Diamo il benvenuto ai vecchi e nuovi fan per esplorare questo fenomeno e celebrare il modo in cui Star Trek ha continuato proporre temi quali giustizia, uguaglianza, eroismo e ottimismo attraverso sette serie, quattordici film, e migliaia di romanzi, fumetti e videogiochi."

Star Trek: Exporing Worlds, come riportato da Comicbook.com, sarà un'ottima occasione per vedere da vicino una serie di manufatti rari e oggetti di scena provenienti dalle serie, gli spin-off e i film, alcuni dei quali non sono mai stati mostrati neanche a Los Angeles.

A proposito di Star Trek, da qualche settimana ha debuttato su Amazon Prime Video la nuova serie TV dedicata allo storico personaggio di Patrick Stewart: qui trovate la nostre prime impressioni su Star Trek: Picard. Restiamo invece in attesa di sapere la data di uscita di Discovery.