Annunciata l'uscita di ben tre serie tv sci-fi inedite su Netflix!

Netflix ha ordinato la pubblicazione di tre nuove serie sci-fi sulla sua piattaforma di streaming. Sono The I-Land, October Faction e Warrior Nun. Qui di seguito le loro sinossi.

The I-Land è una serie che fonde azione, avventura e sci-fi. Quando dieci persone si sveglieranno su un'isola senza memoria di come ci sono arrivati, proveranno, a intraprendere un viaggio per tornare a casa. Presto scopriranno che il mondo non è quello che gli è sempre sembrato. Il cast della serie conta tra gli altri Kate Bosworth, Natalie Martinez e Alex Pettyfer.



October Faction è lo show basato sulla omonima (fortunata) serie a fumetti. Le puntate seguiranno le vicende dei cacciatori di mostri giramondo Fred e Deloris Allen che, dopo la morte del padre di Fred, ritorneranno nella loro città natale con i loro figli adolescenti Geoff e Viv. I due cacciatori di mostri, mentre si stabiliranno con la famiglia nella nuova casa e proveranno a mantenere nascosta la loro identità di membri di una società segreta, scopriranno che la cittadina in cui si sono trasferiti nasconde qualche segreto. Damian Kindler è il produttore, creatore e showrunner dei dieci episodi.



Warrior nun, ispirata da una serie manga, racconterà le peripezie di una ragazza di 19 anni che si sveglierà in un obitorio con un misterioso manufatto divino incastrato nella schiena. Scoprirà di essere parte di un ordine antico che ha l'obiettivo di sconfiggere tutti i demoni presenti sulla terra. Molte forze, sia del paradiso che dell'inferno, vorranno però trovarla e ridurla sotto il loro controllo. Simon Barry è il produttore, creatore e showrunner della serie.