Annunciato il cast del prequel de Il Trono di Spade, S.J Clarkson dirigerà il pilot

Dopo i recenti report riguardanti le riprese dello show, Variety ha svelato il cast principale di The Long Night, titolo di lavorazione del prequel de Il Trono di Spade. Gli attori si uniranno ai già annunciati Naomi Watts e Josh Whitehouse.

Nel cast dello show troveremo Naomi Ackie (Star Wars: Episode IX), Denise Gough (Colette), Jamie Campbell Bower (Sweeney Todd), Sheila Atim, Ivanno Jeremiah (Black Mirror), Georgie Henley (Le cronache di Narnia), Alex Sharp, e Toby Regbo (The Last Kingdome).

Inoltre Variety riporta che S.J Clarkson, regista di alcuni episodi di serie come The Defenders, Vynil, Orange Is the New Black e Dexter, ha firmato per dirigere il pilot dello show e ricoprire il ruolo di produttrice esecutiva. La Clarkson è stata recentemente scelta per dirigere il quarto capitolo della saga reboot di Stark Trek, e i suoi precedenti lavori includono anche la miniserie Collateral di BBC e Netflix.

Le riprese dello show dovrebbe cominciare tra qualche settimana alle Isole Canarie. Inoltre i report più recenti hanno rivelato che il prossimo autunno la produzione si sposterà anche in Irlanda del Nord, il che significa che verosimilmente non vedremo The Long Night prima dell'autunno del 2020. L'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade debutterà invece il prossimo aprile.