Annunciato il cast di Industry, la nuova serie HBO/BBC diretta da Lena Dunham

Dopo l'annuncio di Lena Dunham alla regia di Industry , avvenuto questa estate, il nuovo progetto di HBO e BBC inizia ad assumere una forma sempre più consistente, con la presentazione dei membri del cast.

Deadline riporta infatti che nello show saranno presenti Myha’la Herrold (The Tattooed Heart), Marisa Abela (Cobra), Harry Lawtey (Marcella), David Jonsson (Deep State), Nabhaan Rizwan (Informer), Freya Mavor (The ABC Murders), Will Tudor (Game of Thrones), Conor Macneill (Death and Nightingales) e Ken Leung (Marvel’s Inhumans).

Industry è incentrata sul mondo della finanza e segue le vicende di un gruppo di poco più che ventenni, i quali lottano per ricavarsi il proprio spazio in un ambiente spietato e competitivo. In ballo ci sono poche posizioni a tempo indeterminato in una delle più importanti banche di investimento di Londra. Eppure, i confini tra l'essere amici, colleghi o amanti diventano decisamente meno marcati e definiti e i protagonisti si ritroveranno immersi in una cultura aziendale fatta di sesso, droga, ego, elementi che si affiancano agli accordi e ai dividendi.



La serie è stata scritta da Mickey Down e Konrad Kay, inoltre è prodotta dalla Bad Wolf, la compagnia di Jane Tranter che di recente ha contribuito alla realizzazione di His Dark Materials, adattamento della trilogia di romanzi scritta da Philip Pullman.

Le riprese di Industry si stanno svolgendo a Londra e a Cardiff. Gli episodi dovrebbero andare in onda nel 2020.