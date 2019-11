Annunciato un evento speciale di Netflix dedicato a The Witcher

La notizia del rinnovo di The Witcher per una seconda stagione ha fatto ugualmente felici i fan delle avventure dello strigo e tutto il cast della serie. Per festeggiare l'arrivo della serie su Netflix, il gigante dello streaming ha voluto organizzare un evento esclusivo per gli appassionati.

Si terrà il prossimo 3 dicembre a Los Angeles e per l'occasione verrà trasmessa la prima puntata dello show. Ecco il comunicato ufficiale condiviso dall'azienda statunitense: "Il 3 dicembre The Witcher arriva a Los Angeles per un evento esclusivo dalla durata di un giorno, dove potrai essere tra i primi a vedere l'epica serie in arrivo su Netflix. Ti trasporteremo nel Continente, un luogo governato dalle guerre, dalla magia e dal caos e dove la separazione tra bene e male non è così marcata. Entrerai nel mondo di The Witcher grazie a foto interattive, performance, gare di cosplay, regali e molto altro! I cosplay sono incoraggiati (e verranno premiati)! Umani, elfi, streghe, mostri e maghe sono i benvenuti. Non fuggire dal tuo destino, iscriviti ora".

Sembra quindi che alcuni fortunati fan avranno la possibilità di dare uno sguardo in esclusiva all'inizio delle avventure di Geralt di Rivia, tutti gli altri invece dovranno aspettare il prossimo 20 dicembre. Per ingannare l'attesa vi lasciamo con le ultime foto ufficiali di The Witcher.