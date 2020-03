Il CIO ha annunciato le nuove date delle Olimpiadi di Tokyo del 2021

A pochi giorni dal rinvio delle Olimpiadi del 2020, il Comitato Olimpico Internazionale ha annunciato le nuove date. Come noto, il CIO ha scelto di mantenere il marchio "Tokyo 2020", sebbene l'Olimpiade si terrà nel 2021.

Pochi istanti fa è arrivata la comunicazione che lo slittamento sarà di un anno esatto ed i Giochi di Tokyo si terranno dal 23 Luglio al 24 Agosto 2021.

In una nota diffusa dal presidente Thomas Bach, il presidente del comitato Mori Yoshiro, il Governatore di Tokyo Koike Yukiro ed il ministro per Olimpiadi e Paralimpiadi Seiko Hashimoto si legge che "le nuove date daranno alle autorità sanitarie il tempo per gestire un panorama in continuo mutamento a causa della pandemia, permetteranno di limitare al minimo i cambiamenti dei calendari sportivi e garantiranno il tempo necessario a completare le qualificazioni".

Definitivamente accantonata quindi l'idea circolata nei primi giorni in merito ad un possibile anticipo a primavera, per evitare i mesi caldi del Giappone. Il CIO a tal proposito ha osservato che "saranno implementate le stesse misure di mitigazione del caldo che erano state già previste per l'edizione del 2020".

Soddisfatto anche il presidente Bach, che ha ringraziato la Federazioni Internazionali per il supporto, così come i Comitati Olimpici Nazionali per la collaborazione. "L'umanità si trova attualmente in un tunnel buio. Questi Giochi Olimpici di Tokyo 2020 possono essere una luce alla fine di questo tunnel" ha concluso.