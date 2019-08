Annunciato un nuovo documentario dal titolo One Day at Disney

Durante l'evento D23 saranno mostrate tutte le serie che potremo trovare nel prossimo servizio di streaming Disney+. I fan delle opere create da Walt Disney e diventate delle vere e proprie icone in tutto il mondo saranno entusiasti di sapere che sarà presto disponibile un documentario sull'azienda dal titolo One Day at Disney.

Nel trailer, che potete trovare in calce alla notizia, scopriamo che il documentario ci mostrerà la vita quotidiana all'interno di un parco divertimenti Disney, grazie ad interviste a: Eric Baker, ideatore di Star Wars Galaxy Edge, Ashley Girdich, impegnato nella ricerca robotica, Eric Goldberg animatore in film quali "Aladdin" e "Pocahontas" e molti altri. Vedremo quindi l'impegno giornaliero dei dipendenti nel rendere Disneyland il posto "più felice della Terra".

Siamo sicuri che le sorprese non sono finite qui, sono in molti infatti a pensare che il trailer di The Mandalorian farà il suo debutto durante il D23 e che riceveremo ulteriori informazioni sulla serie TV dedicata a Loki e gli altri show con protagonisti i personaggi Marvel.

Il tweet dell'annuncio ci fa sapere inoltre che la data di uscita è fissata per il prossimo 3 dicembre, mentre non sappiamo ancora da quante puntate sarà composto il documentario.

