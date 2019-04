Annunciato un nuovo spin-off di The Walking Dead, protagoniste due ragazze adolescenti

A sorpresa, il network statunitense AMC ha ordinato una nuova serie spin-off ambientata nell'universo narrativo di The Walking Dead: la prima stagione sarà composta da dieci episodi.

La serie amplierà l'offerta di The Walking Dead e Fear The Walking Dead e sarà co-creato Scott M. Gimple e dallo storico sceneggiatore della saga Matt Negrete. Secondo quanto dichiarato, lo show - ancora senza titolo - sarà un sequel dei due precedenti spettacoli, avrà per protagoniste due giovani adolescenti e racconterà la storia della prima generazione nata nell'era della post-apocalisse zombie.

Negrete servirà come showrunner dello spin-off sequel, le cui riprese inizieranno la prossima estate in vista di un debutto previsto nel 2020. "Mostrare al pubblico una tasca invisibile dell'universo di The Walking Dead e immergerci in una nuova mitologia è un modo fantastico per celebrare la Decade of the Dead della serie televisiva e gli oltre 15 anni del geniale fumetto di Robert Kirkman", ha detto Gimple in una dichiarazione. "Matt Negrete è uno dei migliori sceneggiatori e produttori della lunga storia di TWD, e sono entusiasta di lavorare accanto a lui per raccontare storie diverse da quelle che abbiamo visto fino ad oggi. Faremo un primo passo verso un mondo ancora più grande."

David Madden, capo della programmazione di AMC, ha affermato: "Siamo entusiasti che i morti continueranno a camminare in un nuovo angolo del mondo post-apocalittico, un angolo che presenterà storie e personaggi diversi da quelli che The Walking Dead ha raccontato finora."

La notizia arriva una settimana dopo la conclusione della nona stagione della serie madre, che ha registrato un record negativo di ascolti, e soprattutto dopo il rilascio del trailer della quinta stagione del primo spin-off Fear The Walking Dead. Come se questo non bastasse, vi ricordiamo che AMC sta attualmente sviluppando una trilogia di film incentrati sul protagonista Rick Grimes, con Andrew Lincoln che riprenderà il ruolo dopo l'abbandono dalla serie tv.

