Annunciato One World Together At Home: il concerto evento contro il Coronavirus

Un mega concerto televisivo, trasmesso il 19/4 e battezzato "One World Together At Home". E' la nuova iniziativa lanciata da Lady Gaga allo scopo di sostenere l'OMS e sensibilizzare la popolazione sui rischi del Coronavirus, ovviamente accompagnata da una raccolta fondi per le popolazioni più colpite.

L'evento si terrà domenica 19 Aprile a partire dalla mezzanotte italiana, e vedrà la partecipazione delle più grandi star della musica internazionale. Si esibiranno (ovviamente da casa) Paul McCartney, Elton John, Andrea Bocelli, Stevie Wonder con il pianista Lang Lang, John Lehend ed Alanis Morrisette.

Tra le guest star esterne al mondo della musica, troveranno spazio David Beckham, Kerry Washington, Idris Elba e la moglie Sabrina, che hanno contratto il Covid-19.

Lady Gaga in un messaggio trasmesso per annunciare l'iniziativa ha sottolineato che "è importante pensare a livello globale e sostenere l'OMS per contenere la pandemia e prevenire le future epidemia. Vogliamo sottolineare la gravità di questo momento storico, che non ha precedenti". Negli ultimi sette giorni, ha rivelato la popstar, sono stati raccolti già 35 milioni di Dollari, ed attraverso questa iniziativa si intende aumentare ulteriormente tale cifra.

L'evento sarà trasmesso in TV da Apple (probabilmente su Apple TV+), Twitter, Yahoo, YouTube, Instagram, Facebook, Amazon Prime Video, Alibaba, LiveXLive, Tenceen, Tidal, Twitch e TuneIn.