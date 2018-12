Annunciato ufficialmente il cast di Chambers, horror drama prodotto da Netflix

Netflix ha appena annunciato ufficialmente il cast al completo di Chambers, nuova serie di genere horror drama, che vedrà Uma Thurman in un ruolo chiave all'interno della storia.

Chambers si concentrerà su una ragazza che sopravvive ad un attacco cardiaco grazie ad un trapianto di cuore e rimane ossessionata dallo scoprire cosa è accaduto alla donatrice. Questa fissazione la porterà in tunnel dai risvolti potenzialmente inquietanti.

Di seguito trovate la lista completa del cast, con i rispettivi ruoli:

Sivan Alyra Rose sarà Sasha Yazzie, una diciassettenne la cui realtà è tanto grande così come gli si pone dinnanzi agli occhi. Il tutto fin quando un improvviso attacco cardiaco la instraderà in un viaggio complicato e ricco di enigmi legati alla sua donatrice. Quella che comincia come una missione per svelare il mistero che aleggia attorno alla sua donatrice finirà per tramutarsi in una ricerca per capire la propria vera identità e l'oscurità che dentro di lei si sta formando.

Lilliya Reid sarà Becky Lefavre, una "reginetta suburbana", la cui apparenza cela una ben più complicata verità. Dopo che Becky muore in un tragico incidente, il suo cuore salverà la vita di Sasha, il che porterà a numerose complicazioni. Uma Thurman è stata scelta per interpretare Nancy, la madre di Becky, che instaura una labile relazione con Sasha, per poi scoprire che la figlia potrebbe non essere morta come tutti credono.

Nicholas Galitzine sarà Elliot Lefavre: un ragazzino ricco ed elegante, determinato a lasciarsi tutto alle spalle. Egli si sta ancora riprendendo dalla morte dalla sorella, cercando di dimenticare il passato, finché non incontrerà Sasha.

Kyanna Simone sarà Yvonne, la migliore amica di Sasha. Essendo cresciuta all'interno della stessa vita a basso reddito, Yvonne vive a casa assieme ai suoi due fratelli, suo padre e sua madre, malata terminale.

Lilli Kay sarà Penelope, l'amica d'infanzia altamente inusuale di Becky. Nonostante la loro amicizia si sia sfaldata, Penelope non ha mai lasciato andare il pensiero di Becky, a tal punto che la sua ossessione nei suoi confronti crescerà sempre di più dopo la sua prematura morte e l'incontro con Sasha.

Sarah Mezzanotte sarà Marnie, una popolare perfezionista, che si sente estremamente felice di essere la migliore in tutto, ora che Becky non è più tra loro. La ragazza tiene spesso d'occhio Sasha, ma le sue motivazioni vengono messe in discussione quando viene rivelato che i suoi genitori sono a capo di un'organizzazione New Age con ideali discutibili.

Griffin Powell-Arcand sarà TJ, il fidanzato di Sasha. Una star, orgoglio di Cottonwood High; è un tipo buono e intelligente, ma soprattutto è completamente innamorato di Sasha. Quando lei inizia ad avvertire preoccupazioni in merito al suo nuovo cuore, TJ faticherà a mantenere attiva quella relazione che un tempo li teneva così legati fin dai tempi della scuola.

Chambers è una serie creata e scritta da Leah Rachel, qui in veste di showrunner assieme ad Akela Cooper. Il debutto dello show (composto da 10 episodi) è previsto sulla piattaforma streaming Netflix nel corso del prossimo anno.