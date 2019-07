Annunciato ufficialmente The Falcon & The Winter Soldier, Zemo avrà la maschera

I Marvel Studios non hanno annunciato soltanto i film durante il panel al San Diego Comic-Con. Infatti, dopo la conferma de Gli Eterni, lo studio ha ufficializzato per fine 2020 la serie tv The Falcon & The Winter Soldier.

I Marvel Studios hanno confermato che queste serie televisive per Disney+ saranno parte integrante della Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe e avranno un ruolo fondamentale nelle storie future. Questa serie sarà una delle prime, naturalmente, ma debutterà soltanto a fine 2020, dando un bel po' di tempo ai fan per attendere di vedere questi due eroi di nuovo insieme.

Sebastian Stan, naturalmente, riprenderà i panni di Bucky Barnes a.k.a. il soldato d'Inverno mentre Anthony Mackie sarà di nuovo Sam Wilson/Falcon anche se, dopo gli eventi di Avengers: Endgame, assumerà la nuova identità di Captain America. Mackie ha confermato di aver già provato il suo nuovo costume in questi giorni, stuzzicando tutti gli appassionati dell'Universo Marvel.

Ci saranno svariati ritorni all'interno della serie ma il presidente dello studio, Kevin Feige, ha ufficializzato soltanto quello di Daniel Bruhl il quale riprenderà i panni di Zemo, come visto in Captain America: Civil War e ha confermato che, questa volta, indosserà una maschera (seppur nera, a quanto pare, rispetto a quella viola del fumetto originale).