Annunciato You Look Like Death, fumetto prequel dedicato a Klaus di The Umbrella Academy

Mentre attendiamo con impazienza l'arrivo di un primo teaser trailer che ci informi almeno della data d'uscita ufficiale di The Umbrella Academy 2 su Netflix, mitigata solo dalla release di character poster ufficiali, la Dark Horse Comics ha annunciato la pubblicazione di una serie a fumetti prequel dedicata a Klaus (Robert Sheenhan).

La notizia arrivare direttamente dall'etichetta tramite il New York Times ed è sicuro che il prequel intitolato You Look Like Death uscirà nelle fumetterie prima della seconda stagione di The Umbrella Academy e anche del quarto volume della serie madre. In merito alla storia di questo spin-off, You Look Like Death seguirà la vita da vagabondo gira mondo di Klaus Hardgreeves, scritta sempre da Gerard Way questa volta insieme a Shaun Simon.



Il racconto del prequel si svolge circa dieci anni prima della Suite dell'Apocalisse, quando un allora diciottenne Seance viene espulso dall'Umbrella Academy. Dopo il suo allontanamento da Hargreeves, decide di recarsi in un luogo dove i suoi talenti possano essere apprezzati: Hollywood. Il fatto è che dopo un breve periodo da signore-vampiro della droga, Klaus ha bisogno d'aiuto e non avrà i suoi fratelli intorno pronti a salvarlo.



Il primo volume di You Look Like Death uscirà in America il prossimo 27 giugno 2020, il che significa che bisognerà aspettare almeno fino alla prossima estate per vedere su Netflix la seconda stagione di The Umbrella Academy.