L'annuncio di Massimo Giletti: 'domani sera Vittorio Feltri in esclusiva a Non è L'Arena'

Continuano a tenere banco le frasi sui meridionali di Vittorio Feltri, pronunciate la scorsa settimana a Fuori Dal Coro. Le parole hanno suscitato un polverone mediatico, di cui si parlerà domani sera nel corso della puntata di "Non E' L'Arena" in onda su La7.

Ad annunciarlo Massimo Giletti, il quale ha svelato che domani sera ospiterà il direttore di Libero "in esclusiva alle telecamere di Non E' L'Arena". Non è la prima volta che i casi scoppiati su altre reti finiscono nei programmi del conduttore torinese, e siamo sicuri che la puntata sarà al centro di non poche discussioni e provocherà strascichi anche nella prossima settimana. Della questione si discuterà con Alessandro Sallusti, Clemente Mastella, Luca Telese ed Annalisa Chirico.

Durante Non E' L'Arena di domani sera si parlerà ovviamente dell'epidemia di Coronavirus con esperti e virologi, con un focus primario sulla fase 2 che si appresta ad affrontare il nostro paese. Nelle anticipazioni si legge che si parlerà anche del caso Rizzuto, a seguito dell'apertura dell'inchiesta per omicidio colposo del direttore del Parco Archeologico di Siracusa, Calogero Rizzuto. La procura sta anche cercando di fare chiarezza sugli altri decessi avvenuti nell'ospedale Umberto I. E' prevista anche una testimonianza da parte del figlio di Rizzuto, Audenzo.

Nel corso della settimana Feltri ha anche duramente attaccato La Vita In Diretta.