Another Life, Blu Hunt entra nel cast della nuova serie sci-fi targata Netflix

Come scrive quest'oggi l'Hollywood Reporter, l'attrice Blu Hunt (New Mutants) si è ufficialmente unita al cast dell'annunciata Another Life, nuova serie originale sci-fi targata Netflix e attualmente in sviluppo e creata da Aaron Martin (Saving Hope, Slasher).

Il sito riporta solo la notizia dell'entrata dell'attrice a bordo del progetto, ma non rivela ulteriori dettagli sul suo ruolo, che resta ancora avvolto nel mistero.



La nuova serie TV ordinata dal colosso dello streaming sarà interpretata dall'attrice Katee Sackhof (Battlestar Galactica), che per l'occasione vestirà il ruolo dell'astronauta Niko Breckinridge, al comando di una giovane crew incaricata di investigare sulla creazione di un artefatto alieno, in cerca di prove dell'esistenza di esseri extraterrestri.



Another Life ha già 10 episodi in cantiere, e vedrà Aaron Martin (creatore dello show) nel ruolo di showrunner, aiutato in questo compito dalla producer Noreen Halpern, famosa per aver lavorato ad Alias Grace.

Questa serie TV conferma l'impegno di Netflix nel portare costantemente nuovi contenuti all'interno del suo catalogo dedicati agli amanti dello sci-fi: l'annuncio sui lavori di Another Life segue a ruota l'uscita di un altro capostipite del genere, Lost in Space, che dopo aver ricevuto un'accoglienza molto timida da parte del pubblico si prepara ora a rinnovarsi per una seconda stagione, per la quale manca ancora l'ok ufficiale del colosso.