Another Life: Netflix rinnova la serie per una seconda stagione

Netflix ha ufficialmente rinnovato la serie Another Life, con Katee Sackhoff, per una seconda stagione. L'annuncio è arrivato dalla stessa attrice, che su Twitter ha espresso tutto il suo entusiasmo:"Ho una notizia emozionante! Another Life sta tornando per la seconda stagione su Netflix! Non vedo l'ora di vedervi di nuovo nello spazio!".

Katee Sackhoff interpreta l'astronauta Niko Breckinridge, che guida una missione che si pone l'obiettivo d'esplorare la genesi di un artefatto alieno.

Justin Chatwin recita nel ruolo del marito scienziato di Niko, con Samuel Anderson ed Elizabeth Faith Ludlow.

La produzione della seconda stagione inizierà il prossimo anno a Vancouver.



Another Life è prodotto da Halfire Entertainment. Aaron Martin è il creatore e lo showrunner della serie, prodotta da Noreen Halpern.

La concorrenza per Netflix si sta facendo sempre più accesa, ora con l'arrivo di nuove piattaforme streaming:"Sono rimasto sorpreso del fatto che ci sia voluto così tanto tempo" ha spiegato Ted Sarandos "Questo è il motivo per cui abbiamo creato House of Cards ormai sette anni fa".

A luglio è stato pubblicato il primo trailer della serie sci-fi, mentre la serie è arrivata su Netflix Italia alla fine di quel mese, il 25 luglio.

A fine giugno era invece stata annunciata la première dello show targato Netflix, uno dei più apprezzati all'interno della libreria del colosso dello streaming, pronto a proporre la seconda stagione.