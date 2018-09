Another Life: otto nuove aggiunte al cast dello space drama prodotto da Netflix

Continua ad arricchirsi il cast di Another Life, nuovo progetto sci-fi attualmente in sviluppo per Netflix e creato da Aaron Martin. Il portale Deadline ha infatti riportato l'ingresso di ben otto attori, rivelando anche i loro rispettivi ruoli. Scoprite di più dopo il salto.

A.J. Rivera vestirà i panni di Bernie Martinez, microbiologo e chef part-time. E' dotato di una grande intelligenza e di ottime capacità culinarie. Alexander Eling sarà Javier Almanzar, un ex hacker che sale a bordo della nave spaziale come esperto di ingegneria informatica.

Alex Ozerov sarà Oliver Sokolov, uno degli ingegneri dell'equipaggio, mentre Jake Abel sarà Sasha Harrison, figlio del Segretario della Difesa degli Stati Uniti, cresciuto nella ricchezza e nel lusso. Non ha mai voluto andare nello spazio, ma si ritrova in questa missione come rappresentante del governo e collegamento diplomatico.

JayR Tinaco sarà Zayn Petrossian, medico e psicologo della nave. Jessica Camacho sarà Michelle Vargas, esperta di comunicazione dell'equipaggio. Dinamica e a tratti aggressiva, il suo comportamento resta sempre imprevedibile.

Per concludere, Barbara Williams vestirà i panni del Generale Blair Dubois, abilissima nel combattimento e dotata di una forte esperienza nell'ambito militare, mentre Lina Renna sarà Jana Breckinridge-Wallace, un meraviglioso mix di entrambi i suoi genitori, Niko Breckinridge (Sackhoff) e Erik Wallace (Chatwin) - avventurosa e coraggiosa, intelligente e curiosa. Fa fatica a trovare la normalità a casa con un genitore nello spazio e in perpetuo pericolo.

Vi ricordiamo che Another Life ruota attorno ad una giovane crew che affronta pericoli inimmaginabili in una rischiosa missione per comprendere l'origine di un manufatto alieno. La serie, composta da 10 episodi e che vede Katee Sackhof nei panni dell'astronauta Niko Breckinridge, debutterà nel corso del 2019.