Another Life: primo trailer ufficiale per la serie sci-fi con Katee Sackhoff

A meno di due settimane dal debutto della serie Netflix ha diffuso in rete il primo trailer italiano di Another Life, nuova serie sci-fi che vedrà Katee Sachoff nei panni di una Comandante impegnata in una spedizione interstellare.

Questa la sinossi ufficiale: "Quando un misterioso manufatto alieno cade sulla Terra, la Comandante Niko Breckinridge (Katee Sackhoff) si mette alla guida della prima missione interstellare dell'umanità verso il pianeta da cui proviene, mentre suo marito (Justin Chatwin) cerca di stabilire un contatto con lo strano oggetto di persona. Another Life esplora il miracolo della vita in un universo quasi privo di essa, esaltandone il valore e mostrando cosa si arriva a fare per proteggere i propri cari."

Al fianco della star di Battlestar Galactica nel cast di Another Life troveremo Tyler Hoechlin (Supergirl, Teen Wolf) nei panni di Yan Yerxa, un ex comandante della nave spaziale Solvare che ha lasciato il posto alla protagonista; Justin Chatwin (Shameless) nel ruolo di Erik Wallace, membro del Commando Interstellare degli Stati Uniti e marito di Niko. Infine Selma Blair interpreterà Harper Glass, un'influente del ventunesimo secolo che cercherà di raccontare una delle più grandi storie dell'intera umanità.

Another Life debutterà su Netflix il prossimo 25 luglio. Cosa ne pensate di questo primo trailer? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.