Ancora ansia per Fedez: operato per la seconda volta, come sta il rapper

A ridosso del weekend si era sparsa sul web la notizia del ricovero di Fedez e dell’intervento chirurgico per due ulcere ed erano iniziate a circolare sul web indiscrezioni in merito ad una possibile imminente dimissione del rapper e presentatore.

A quanto pare però le dimissioni dall’ospedale Fatebenefratelli Sacco di Milano non sono prossime perchè nelle scorse ore Fedez è tornato nuovamente in sala operatore a causa di un nuovo sanguinamento. L’indiscrezione è stata riportata dal Corriere della Sera, secondo cui il marito di Chiara Ferragni si sarebbe sottoposto ad un’altra gastroscopia urgente per saturare un’altra ulcera, che successivamente avrebbe richiesto un’altra trasfusione.

Dagli account social di Fedez c’è il silenzio più totale ed al momento non è chiaro quali siano le sue condizioni di salute. In ospedale nella mattinata c’è stato un via vai di parenti: oltre alla moglie Chiara Ferragni sono arrivati anche i genitori ed il padre all’uscita dalla struttura si è limitato ad un “tutto bene”. Fonti ben informate fanno sapere che Fedez sarebbe ancora molto debole, ma fortunatamente il sanguinamento sarebbe stato bloccato.