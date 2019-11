Tensione e forse un inaspettato bacio nel trailer del nuovo episodio di The Walking Dead

Il network AMC ha reso disponibile il trailer esteso del nono episodio della decima stagione di The Walking Dead, dove alcuni personaggi sembrano seriamente rischiare la vita e altri, invece, potrebbero scambiarsi un bacio che in molti attendevano da parecchio tempo.

Gli ultimi giorni saranno stati pieni di soddisfazioni per i fan della celebre serie horror. Dopo la notizia del successo di The Walking Dead 10 fatto registrare all'interno del portale Rotten Tomatoes, che raccoglie le valutazioni di pubblico e critica, e la pubblicazione odierna del trailer dello spin-off World Beyond, recentemente è stato reso pubblico anche il video su nono episodio che inaugura la seconda parte della decima stagione.

All'interno del trailer possiamo vedere nuovamente il personaggio di Gamma (Thora Birch) parlare con i protagonisti e ciò potrebbe dimostrarsi una conferma per quella teoria che la vede pronta a tradire i Sussurratori. Poco più avanti sale la tensione quando Rosita, da sola con la sua bambina, si accorge che dietro di lei è presente uno dei temibili villain pronto ad attaccarla. Dopo aver assistito a diversi dialoghi come quello tra Negan e Alpha, e Carol e Daryl, assistiamo a quello che sembra un bacio tra Rosita e Eugene, in cui i due si avvicinano molto ma il montaggio sul finale impedisce di vedere come prosegue la scena.

La seconda parte della decima stagione di The Walking Dead sarà disponibile a febbraio. Come al solito la serie andrà in onda negli Stati Uniti all'interno del network AMC, mentre in Italia sarà disponibile a partire dal giorno successivo alla messe in onda americana sul canale satellitare Fox di Sky.