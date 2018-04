Anson Mount, star di Inhumans, sarà nella seconda stagione di Star Trek: Discovery

Sebbene la cancellazione della serie Marvel sugli Inumani non sia stata annunciata in via ufficiale, sembra che la sua punta di diamante, Anson Mount, l’interprete di Freccia Nera, stia già pensando al proprio futuro. Un nuovo show televisivo in costume lo attende, Star Trek: Discovery, serial ideato da Bryan Fuller ed Alex Kurtzman.

Terminata nel mese di febbraio, la prima stagione di Star Trek: Discovery ha conquistato puntata dopo puntata i trekkiani più sfegatati così come anche una nuova fetta di spettatori che ha mosso i primi passi nell’universo fantascientifico seguendo l’altalenante avventura del comandante Michael Burnham (Sonequa Martin-Green). L’ultimo episodio della stagione di debutto ha lasciato tutti col fiato sospeso, infatti la Discovery si è ritrovata a stretto contatto con la USS Enterprise del capitano Pike, lasciandoci così con questo punto di svolta che ha chiuso la prima fase di storia dei protagonisti.

Ebbene, a quanto pare sarà proprio Anson Mount a rivestire i panni di Christopher Pike, capitano della USS Enterprise nel periodo che precede l’arrivo del giovane James Kirk a comando della nave ammiraglia. Il ruolo di Pike è stato interpretato negli ultimi anni da Bruce Greenwood nel reboot cinematografico di Star Trek diretto da J.J. Abrams.

L’arrivo della USS Enterprise può essere inteso come un segnale di svolta nell’economia della storia che finora si è sviluppata unicamente attorno alle dinamiche belliche contro la specie dei Klingon. Sebbene al momento non sia dato sapere quale ruolo giocherà la famosa astronave e quale sarà il suo peso, di sicuro continueremo a ricevere ulteriori aggiornamenti sul processo di casting.

La prima stagione di Star Trek: Discovery è disponibile in lingua italiana sul servizio di streaming Netflix.