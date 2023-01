Ant-Man and The Wasp: Quantumania: rilasciati i character poster ufficiali!

Pochi giorni dopo il debutto del secondo trailer di Ant-Man and The Wasp: Quantumania, il prossimo film targato Marvel Studios che darà inizio alla Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, sono stati oggi rilasciati i character poster ufficiali della pellicola.

I protagonisti delle nuove immagini promozionali, che vi lasciamo in calce alla notizia, sono Scott Lang (Paul Rudd), Hope Van Dyne (Evangeline Lilly), Hank Pym (Michael Douglas), Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), Kang il Conquistatore (Jonathan Majors), Cassie Lang (Kathryn Newton) e Lord Krylar (Bill Murray).

Diretto da Peyton Reed, in Ant-Man and The Wasp: Quantumania Scott, Hope e gli altri protagonisti si avventureranno insieme nel Regno Quantico e faranno la conoscenza di Kang, il prossimo grande villain del MCU che ha già fatto il suo debutto nella prima stagione di Loki. Nel cast anche David Dastmalchian nei panni di Veb, Katy O'Brian nei panni di Jentorra e William Jackson Harper nei panni di Quaz.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che Black Panther: Wakanda Forever e Ant-Man and The Wasp: Quantumania saranno i primi film Marvel a tornare nelle sale cinesi dal 2019, rispettivamente il 7 febbraio e il 17 febbraio. Per quanto riguarda l'Italia invece, Ant-Man 3 uscirà il prossimo 15 febbraio.

Rimanete sintonizzati per non perdervi tutti i prossimi aggiornamenti!