Ant-Man and the Wasp: Quantumania, The Boys ironizza sul film MCU con un post su Twitter

Ant-Man and the Wasp: Quantumania è finalmente al cinema, e, per quanto i fan MCU abbiano adorato questo nuovo capitolo sull'uomo formica, le recensioni non sono state altrettanto lusinghiere. A cogliere la palla al balzo è la serie The Boys, che ha commentato ironicamente l'accaduto su Twitter.

Così scrive l'account ufficiale della celebre serie Amazon Prime: "Forse nel regno quantico raggiungerà la prostata", per poi aggiungere "A proposito, sei il benvenuto per notifiche come questa". Da sempre The Boys ironizza sui prodotti dei Marvel Studios, e la trama di fondo, ricca di supereroi tutt'altro che esemplari, cerca in tutti i modi di raffigurare degli Stati Uniti ben diversi da quelli che Captain America, Iron Man e Spider-Man sembrano suggerirci.

Ora che la Vought prova a ripartire nel primo teaser di The Boys 4, così afferma Karl Urban, interprete dell'insensibile Butcher: "Dalla nostra prima conversazione con Eric Kripke e il team creativo sulla terza stagione di The Boys, sapevamo che lo show stava diventando sempre più audace, fino a diventare un'impresa assurda – soprattutto considerando la nomina della seconda stagione agli Emmy". A essere dello stesso parere è Vernon Sanders degli Amazon Studios: "The Boys continua a spingersi oltre il limite" ha aggiunto. "Siamo così grati a Sony, Amazon e soprattutto ai fan per aver accolto lo show e permetterci di svilupparlo sempre più. Continuare la lotta di Butcher e dei The Boys contro i supereroi malvagi ci riempie di gioia, e nel frattempo continueremo a ironizzare sul folle mondo in cui viviamo. Inoltre, è la prima volta nella storia che l'esplosione dei genitali ha generato un incremento del successo!"

L'uscita della quarta tranche di episodi è ancora ignota, ma speriamo che arrivi il prima possibile. Nel frattempo, ecco la recensione di The Boys.