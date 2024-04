Anthony Hopkins pensa all'Impero Romano nel trailer di Those About to Die

Il due volte vincitore dell'Oscar Anthony Hopkins è protagonista assoluto del primo teaser trailer della serie TV Those About to Die, drama in cui i gladiatori dell'Impero Romano saranno al centro delle vicende narrate.

Proprio un anno fa di questi tempi, erano iniziate presso Cinecittà le riprese di Those About to Die. Dietro alla macchina da presa ci sarà Roland Emmerich, che ha lavorato negli anni passati a The Day After Tomorrow ed Independence Day, due blockbuster che hanno sicuramente fatto parlare di sé. La serie TV, disponibile su Peacock, sarà composta da dieci episodi, tutti presentati in anteprima il 18 luglio - in tempo per l'inizio delle Olimpiadi di Parigi 2024, in partenza il 26 luglio.

La trama affronta quello che è il mondo corrotto dei gladiatori, ed esplora un "lato nascosto" dell'Impero Romano. Viene approfondito quello che era lo show business agli albori, in cui l'obiettivo principale era intrattenere le masse dando a loro ciò che desideravano di più... il sangue. Tra i protagonisti del drama storico, oltre al gigantesco Hopkins, troviamo Iwan Rheon de Il Trono di Spade, Sara Martins, Tom Hughes, Jojo Macari, Moe Hashim, Johannes Haukur Johannesson, Rubert Penry-Jones, Gabriella Pession, Dimitri Leonidas, Emilio Sakraya, David Wurawa, Pepe Barroso, Gonçalo Almeida, Eneko Sagardoy e Romana Maggiora Vergano.

Il regista si è detto da sempre "affascinato all'Impero Romano", in una recente dichiarazione, commentando l'uscita del teaser. "Molte cose di quel mondo sono ancora oggi rilevanti per la nostra società: dagli intrecci tra politica e sport alle discipline sportive, che negli ultimi 2000 anni non sono cambiate molto". Ha poi continuato: "Gli spettacoli più elettrizzanti coinvolgono ancora solo due uomini in un'arena, intenti a picchiarsi a vicenda e i carri di oggi sono chiamati auto da corsa, con i piloti che a volte pagano con la vita". Un'attenzione, quella per l'Impero Romano, che continua ad appassionare Hollywood e i suoi protagonisti, come dimostrano i lavori sul sequel de Il Gladiatore 2.

Ha poi concluso: "Il mio obiettivo era creare uno spettacolo che raccontasse Roma come mai è stato fatto prima: che i giochi abbiano inizio". Emmerich è sia regista che produttore della serie, e dirigerà cinque episodi, mentre gli altri cinque saranno ad opera di Marco Kreuzpaintner (Bodies, The Lazarus Project).

