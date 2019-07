Anthony e Joe Russo non rifiuterebbero di collaborare in Falcon & The Winter Soldier

I registi di Avengers: Endgame, Anthony e Joe Russo sono pronti per tornare a collaborare con Marvel Studios per la futura serie targata Disney+, Falcon & The Winter Soldier. I due fratelli hanno diretto i due titoli maggiormente di successo del Marvel Cinematic Universe degli ultimi anni; Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

"Adoriamo la Marvel e faremmo qualsiasi cosa con loro" ha spiegato Joe Russo a Entertainment Tonight quando gli è stato chiesto dell'eventualità di contribuire alla serie composto da sei episodi, nata da Captain America: The Winter Soldier e Captain America: Civil War.

"Sono come una famiglia per noi ora, siamo così tutti uniti. Abbiamo avuto la più grande esperienza lavorativa della nostra vita lì. Lavoreremmo su tutto ciò che ci possano chiedere di lavorare. Al momento siamo concentrati sul nostro studio, che si chiama AGBO, e abbiamo un sacco di progetti che verranno realizzati nei prossimi mesi e su cui dobbiamo concentrare le nostre energie. Quindi è qui che è la nostra attenzione al momento".



A maggio è stato comunicato che Kari Skogland fungerà da regista della serie Falcon & The Winter Soldier che riunirà Sam Wilson/Falcon (Anthony Mackie) a Bucky/Soldato d'inverno (Sebastian Stan), qualche tempo dopo che uno Steve Rogers invecchiato e in pensione ha affidato il suo scudo di Captain America a Falcon.

"Per sette anni consecutivi abbiamo lavorato ai film Marvel, il nostro focus era lì. Dal momento che siamo stati scelti per The Winter Soldier fino alla fine di Endgame" ha raccontato Anthony Russo "Sono stati sette anni davvero intensi per noi e sono stati tra i migliori sette anni della nostra vita. Ma si, ci siamo presi un momento in cui ci occupiamo di altre cose. Stiamo raccogliendo il guadagno che abbiamo raccolto dai film Marvel e lo stiamo usando per raccontare storie importanti, che pensiamo siano più difficili da far uscire dal sistema, come Cherry, ma che sono molto importanti da raccontare e portare all'attenzione del grande pubblico".

Nella serie tv che vedremo su Disney+ ci si chiede se Sam Wilson verrà osteggiato dal governo come nuovo Captain America mentre Sebastian Stan ha spiegato perché, secondo lui, Bucky non potesse essere Cap al posto di Steve Rogers.