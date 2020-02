Anthony Mackie anticipa l'impatto che avrà Falcon & The Winter Soldier sul resto del MCU

Parlando con Daily Beast Anthony Mackie, interprete di Falcon/Sam Wilson nelle produzioni dei Marvel Studios, ha parlato dell'impatto che Falcon & The Winter Soldier avrà sul resto del Marvel Cinematic Universe.

Il titolo, secondo capitolo della Fase 4 del MCU e prima produzione televisiva che arriverà sul servizio di streaming on demand Disney+ ad agosto prossimo, racconterà le nuove storie di Sam e Bucky Barnes dopo i tragici eventi di Avengers: Endgame, raccontandoci di un mondo senza Captain America.

Mackie ha afferma che "non è affatto scoraggiante" dover svolgere un ruolo fondamentale nella nuova fase del MCU. "Sento che, se falliremo, dovremmo fallire al 100%. Non fallire a metà strada. Ma è stato divertente farlo. Ci sono così tante storie da raccontare nell'universo Marvel da quando la Disney è stata coinvolta e abbiamo un grande team di supporto. Victoria Alonso e Louis D'Esposito e Kevin Feige e tutti gli altri ragazzi laggiù - abbiamo sempre persone con cui possiamo parlare se sentiamo che le cose non vanno bene. Quindi è stato grandioso. Abbiamo certamente avuto delle difficoltà, ma siamo andati avanti a tutto vapore per portare a termine questi spettacoli".

Recentemente l'attore ha anche parlato di cosa vuol dire usare lo scudo di Captain America, e ha anticipato una sua possibile apparizione di WandaVision.