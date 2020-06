Anthony Mackie: 'Essere dove Martin Luther King fu ucciso mi ha cambiato la vita'

A fronte delle recenti proteste e manifestazioni che stanno scuotendo le fondamenta e l'anima degli Stati Uniti, il protagonista di Falcon and The Winter Soldier Anthony Mackie ha raccontato un momento molto significativo della sua vita: quello in cui visitò il luogo dell'assassinio di Martin Luther King.

L'attivista per i diritti delle persone afroamericane fu ucciso il 4 aprile 1968 su un balcone del Lorraine Hotel a Memphis, Tennessee, con un colpo alla testa sparato da un fucile di precisione. Adesso che il Black Lives Matter torna a far sentire la propria voce anche Mackie scende in campo ricordando uno degli eroi nella lotta ai diritti civili.

"Quest'anno è uscito il film The Banker e riuscimmo ad organizzare la première nel Lorraine Hotel. Dio, essere lì mi ha cambiato la vita: ricordo che ebbi i brividi, non avevo mai provato nulla di così profondo e toccante. In un istante capii quello che miei nonni, i miei genitori e i miei zii avevano passato e cosa significava essere una persona nera nell'America degli anni '50 e '60."

Ha poi continuato: "Sono rimasto in piedi sullo stesso balcone su cui Martin Luther King Jr. fu assassinato. Sapere che un uomo ha lavorato così duramente, che ha dato la vita per i suoi ideali e che adesso, dopo 55 anni, siamo ancora allo stesso punto mi ha fatto impazzire. Fa davvero male pensare una cosa del genere, soprattutto perché mio nonno era un mezzadro e anche mio padre ha lavorato la terra. A 13 anni lasciò la scuola e iniziò a lavorare insieme a mi nonno, così che potesse dare l'opportunità ai suoi figli di studiare. È grazie a lui se ho potuto laurearmi alla Juliard e diventare uno stupido attore."

Mackie ha concluso parlando di cosa significa essere un attore di colore in produzioni gigantesche come quelle targate Marvel Studios:

"Ad essere onesti, sono molto emotivo. Sono nel settore da 20 anni e sono stato molto fortunato a fare film meravigliosi con persone altrettanto speciali. Per me essere un afroamericano nel 2019 ed ereditare lo scudo di Captain America considerando anche la storia recente delle persone di colore in questo Paese è un onore senza pari, non solo nel mondo dell'intrattenimento, ma anche per me. Mio nonno era un contadino ed essere il nuovo Captain America è un momento di grande gioia, trionfo ed orgoglio."

Pochi giorni fa il l'attore di Falcon and The Winter Soldier è stato protagonista di un enorme gesto di solidarietà e presto potremmo vederlo nella tanto attesa serie spin-off: sapevate che Falcon and The WInter SOldier ha quasi terminato le riprese?