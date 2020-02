Anthony Mackie su Falcon and The Winter Soldier: 'Il mio Cap rappresenterà tutti'

Lasciare nelle mani del Sam Wilson di Anthony Mackie il destino del Captain America del Marvel Cinematic Universe è stata una scelta sicuramente ben vista da buona parte dei fan affezionatissimi al personaggio e inevitabilmente curiosi di vederlo all'opera in The Falcon and The Winter Soldier.

La cosa ha però inevitabilmente messo un bel po' di pressione su Mackie, soprattutto in virtù del fatto che buona parte dei fan Marvel si aspettino dal primo Captain America di colore un personaggio capace di rappresentare adeguatamente le minoranze, ruolo che però sembra stare abbastanza stretto all'attore.

"L'idea di essere nero e di diventare il nuovo Captain America è una cosa che intimidisce, perché credo che al giorno d'oggi in America siamo abbastanza pronti all'idea che il mio volto rappresenti noi come Paese, perché siamo davvero un bel miscuglio. Non c'è un look che ci distingua tra di noi, un sentimento, un design: siamo tutti Americani. Voglio che il mio Captain America rappresenti tutti, non solo uno specifico gruppo di persone" ha dichiarato Mackie.

Captain America continuerà dunque a rappresentare l'America intera, e non solo una minoranza di americani, almeno nelle intenzioni dell'attore. Sempre Mackie ha recentemente parlato del modo in cui The Falcon and The Winter Soldier influirà sull'MCU; nell'ultimo poster di The Falcon and The Winter Soldier, intanto, abbiamo visto il ritorno del Barone Zemo.