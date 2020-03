Anthony Mackie, di Falcon and The Winter Soldier, parla delle aspettative dei fan

In una foto dal set di Falcon and The Winter Soldier abbiamo avuto la conferma che la serie affronterà il tema del successore di Captain America. Anthony Mackie ha voluto condividere in una intervista cosa ne pensa delle aspettative dei fan.

Raggiungere la popolarità del supereroe con il volto di Chris Evans sarà un'impresa dura per chiunque sarà il suo successore, questo lo sa bene anche Anthony Mackie, come rivela in questa intervista concessa a The Daily Beast. Ecco le parole dell'attore originario della Louisiana: "La reazione del pubblico è stata emozionante. Penso che ci si sia calmati ora, ma Endgame è una pellicola iconica per la nostra generazione, perché sono molte le persone rimaste colpite dalla storia", l'interprete di Falcon ricorda poi il giorno in cui ha visto per la prima volta l'ultima pellicola del MCU: "Ero a Vancouver a girare Altered Carbon quando è uscito Endgame, il mio stuntman, con cui ho lavorato per anni e anche per Endgame e Altered Carbon è riuscito a farci avere dei biglietti per la prima".

La reazione dei fan ha stupito molto Anthony Mackie: "Era lo spettacolo di mezzanotte, sono tutti silenziosi e stanchi, poi Tony Stark muore ed inizi a sentire la gente piangere. Non pensavi che avrebbe avuto quell'effetto sulla gente. Invece hai adulti che sono rimasti colpiti. Penso che sia una testimonianza importante di quello che Joe e Anthony sono riusciti a creare come registi e quello che ha fatto Roberto Downey Jr. in 15 anni come attore". Le aspettative per il nuovo Captain America sono quindi molto alte.

