Anthony Mackie di Falcon and The Winter Soldier parla delle difficoltà con lo scudo

Il teaser di Falcon and The Winter Soldier andato in onda durante il Superbowl ha permesso a tutti i fan di dare una prima occhiata alle prossime serie di Disney+. Anthony Mackie ha voluto parlare di una scena in particolare, rivelando alcune curiosità.

Durante la campagna promozionale per la seconda stagione di Altered Carbon, in cui l'attore interpreta il protagonista Takeshi Kovacs, alcune delle domande poste ad Anthony Mackie riguardano i suoi futuri impegni con la serie sui personaggi Marvel. In particolare ha parlato della scena del trailer in cui si può vedere Falcon lanciare lo scudo appartenuto a Captain America, commentandola così: "Sono rimasto sorpreso dal fatto che hanno usato la mia scena e non quella con la mia controfigura, che sembra un atleta e fa tutte queste cose. Mi ricordo che mi hanno detto ok Anthony, tocca a te farlo, e io ho risposto amico hai visto come lo ha appena lanciato la controfigura? Come posso farlo meglio? Così sono rimasto sorpreso quando ho visto che nel trailer del Superbowl hanno usato la mia parte".

Continua: "Quella cosa è molto pesante, saranno più di 5 kg, così dopo tutto il giorno in cui hai 5 kg attaccati al braccio le tue spalle iniziano a cedere. Alla fine abbiamo delle scene molto belle in cui lancio lo scudo".

La serie incentrata sui due personaggi sarà disponibile a partire dal mese di agosto, nell'attesa vi lasciamo con questo poster di uno dei personaggi di Falcon and The Winter Soldier.