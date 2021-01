Anthony Mackie sulla Fase 4: 'Quali sono i piani? Ecco cosa fa Marvel per tenerli segreti'

C'è un villain che Marvel si trova a dover affrontare ogni giorno, più pericoloso di qualunque Loki, Ultron o Thanos che dir si voglia: parliamo ovviamente di lui, lo spoiler. Le misure adottate perché nessun dettaglio sulla Fase 4 dell'MCU trapeli sono maniacali, come raccontato dal protagonista di The Falcon and the Winter Soldier, Anthony Mackie.

Durante una recente intervista qualcuno ha provato a scucire all'attore qualche dettaglio su ciò che vedremo in questa nuova Fase del Marvel Cinematic Universe: sulle prime il nostro ha semplicemente tentato di sviare il discorso abbozzando qualche frase di circostanza, dopodiché ha spiegato i procedimenti solitamente attuati dalla produzione quando si tratta di comunicare agli attori le novità sul franchise.

"Sapete quelle macchine del rumore bianco che tutte le ragazzine di 14 anni usano quando vanno a dormire... Tipo quei piccoli ventilatori, ecco... Quelli di Marvel ti portano in una stanza e accendono quattro di quei cosi, abbassano le tende, dopodiché scrivono su una lavagnetta un accenno di ciò che accadrà" ha spiegato Mackie.

Insomma, Disney e Marvel hanno ben capito come tutelarsi dalle bocche larghe alla Mark Ruffalo o Tom Holland! Vediamo, intanto, qual è stata la reazione di Mackie alla notizia del ritorno di Chris Evans; vediamo, invece, tra quanto tempo The Falcon and the Winter Soldier sarà disponibile nel catalogo Disney+.