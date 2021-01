Anthony Mackie non ha dubbi: 'Il mio lato b è molto meglio di quello di Chris Evans'

Quella dei vari viaggi nel tempo fu una parte fondamentale di Avengers: Endgame, nonché quella che ci offrì forse i siparietti più divertenti del film conclusivo della Fase 3 del Marvel Cinematic Universe: pensiamo, ad esempio, alla nascita della leggenda dell'America's Ass.

Ma siamo davvero sicuri che il titolo di lato b più bello del Marvel Cinematic Universe (sul fronte maschile, almeno) spetti davvero al personaggio di Chris Evans? Anthony Mackie, che presumibilmente prenderà il posto di Cap dopo The Falcon and the Winter Soldier, non sembra essere di quest'avviso.

"Chris ed io ci scherziamo in continuazione, io ho un sedere di gran lunga migliore di quello di Chris Evans. Un giorno faremo il test dei pantaloncini da ciclista, o il test dei compression short, e lasceremo che siano tutti gli altri a scegliere chi è il vero America's Ass. Penso che sarà un 50/50. Alcune persone amano la pizza leggermente bruciata, altre la vogliono un po' più soffice, capisci cosa intendo? La differenza la fa il modo in cui vuoi che il tuo panino venga cotto" ha spiegato Mackie.

Per il futuro, intanto, non è escluso che Chris Evans possa fare la sua comparsa in The Falcon and the Winter Soldier; una nuova action figure, invece, ha svelato il look di Sam in The Falcon and the Winter Soldier.