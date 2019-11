Anthony Mackie nelle prime foto dal set di The Falcon and the Winter Soldier

Attraverso alcuni scatti effettuati da qualche occhio indiscreto, possiamo vedere per la prima volta Anthony Mackie sul set di The Falcon and the Winter Solider, la serie Marvel che il prossimo anno farà il suo debutto su Disney+.

In queste prime immagini non lo vediamo indossare il canonico costume del suo personaggio, Falcon, ma lo vediamo in abiti civili, come già in precedenza le prime foto di Sebastian Stan ci mostravano un nuovo look per il suo Bucky.

Proprio in una recente intervista, Mackie aveva parlato dell'improvvisa ondata di notorietà seguita alla sua performance nel ruolo del supereroe, amico fraterno di Steve Rogers: "Beh, Marvel ha decisamente sabotato la mia idea di restare nell'anonimato. In realtà la cosa per me va oltre il godere della parte migliore del successo. La cosa più bella dell'essere nei film Marvel è che ho la possibilità di divertirmi in questo mondo e di fare cose che, altrimenti, non mi sarebbe stato possibile fare. Pensate a qualcosa come The Hate U Give, in quel film ho un ruolo davvero piccolo, ma l'essere in un film Marvel ha fatto sì che potessi utilizzare il mio nome come garanzia per la produzione, e ne sono contento perché è una storia che andava raccontata, è il momento di affrontare certi argomenti come Paese e come società".

Non sappiamo ancora molto riguardo la trama della serie, se non che l'assenza di Captain America sarà un elemento importante, con i due supereroi che cercheranno di colmare il vuoto lasciato dal celebre supersoldato. L'inizio delle riprese di The Falcon and The Winter Soldier era stato annunciato nelle scorse settimane, quindi siamo sicuri che nel corso dei mesi che ci separano dalla prima puntata della serie, che andrà ad arricchire il catalogo di Disney+, scopriremo maggiori indiscrezioni riguardo lo show.

The Falcon and the Winter Soldier, con Kari Skogland alla regia dell'episodio pilota, ha una data di messa in onda prevista per la seconda parte del 2020 e affronterà le conseguenze di Avengers: Endgame, quando Steve Rogers lascia lo scudo di Captain America proprio a Sam Wilson.